Flipar Personagem do folclore nacional será mascote da COP 30 A COP 30, Conferência do Clima, que será realizada em Belém (PA) no mês de novembro, terá o curupira como mascote. A escolha do símbolo do evento foi feita pela nova gestão da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Por Flipar

Reprodução Instagram