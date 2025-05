Flipar Os berços de celebridades canadenses que alcançaram sucesso internacional Hollywood tem diversos astros e estrelas que nasceram no Canadá. Há, inclusive, quem tenha nacionalidade do país, mas tendo nascido fora, como Keanu Reeves que é canadense mas nasceu no Líbano. Nesta galeria veja artistas que nasceram no próprio Canadá e quais as suas cidades. Por Flipar

Imagem de CactusCamera por Pixabay