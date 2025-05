Flipar Chitãozinho e Xororó serão homenageados em premiação no Rio de Janeiro Uma das duplas sertanejas mais cultuadas da história, Chitãozinho e Xororó serão homenageados na 32ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasil, no dia 4 de julho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Por Flipar

- Instagram @chxoficial