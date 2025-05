Flipar Duro de aguentar: As cidades com mais poluição no planeta A companhia suíça IQAIR criou uma ferramenta em parceria com ONU e Greenpeace para fazer o monitoramento da qualidade do ar pelo mundo em tempo real. Com isso, o grupo oferece um ranking dinâmico das cidades mais poluídas. Por Flipar

Ralf Vetterle por Pixabay