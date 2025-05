Flipar Já ouviu falar em shipbroker? Profissão pouco conhecida tem mercado aberto Pensando em mudar de área ou procurando apenas aprender coisas novas? Que tal tentar ser corretor de navios? É uma profissão com baixa procura no Brasil, o que pode ser interessante para você se destacar no futuro. Por Flipar

reprodução youtube Le Parisien