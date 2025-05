Flipar Coreia do Sul no streaming: 'Rainha das Lágrimas' confirma o domínio do país asiático O sucesso estrondoso da série 'Rainha das Lágrimas' não apenas consolidou sua posição como um dos maiores fenômenos televisivos do último ano, como também reafirmou o lugar dos dramas sul-coreanos no cenário do entretenimento global. Por Flipar

Divulgação