Flipar Cena improvisada por Pedro Pascal revela a intensidade por trás de The Last of Us Desde sua estreia em janeiro de 2023, The Last of Us se firmou como uma das séries mais impactantes da televisão contemporânea - prova disso é uma cena improvisada pelo renomado ator Pedro Pascal, que chorou de verdade nas gravações, emocionando a equipe e o público. Por Flipar

- Divulgação