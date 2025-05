Flipar Inteligência dos polvos causa espanto com tentáculos que 'pensam' No reino animal, poucas criaturas despertam tanta curiosidade quanto o polvo. Com seus oito braços cheios de ventosas, sua habilidade de mudar de cor e textura em frações de segundo e sua impressionante capacidade de resolução de problemas, esse cefalópode fascina tanto biólogos quanto leigos. Por Flipar

Instagram @gugunderwater