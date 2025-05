Flipar Bela aos 62 anos, Paula Toller percorre o Brasil com turnê: 'Envelheci bem' A cantora Paula Toller segue a sua turnê 'Amorosa' , comemorativa dos 40 anos de carreira, percorrendo o Brasil com shows em diversas cidades. Ela vai cantar no Vila Germanica Park, em Blumenau (SC), no dia 30 de maio, e no Music Park, de Balneário Camboriú (SC), no dia 31. Por Flipar

Divulgação