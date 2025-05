Flipar Leve e solta: Paula Fernandes diz que separação do marido foi um 'livramento' Em entrevista à Revista Contigo, a cantora Paula Fernandes falou abertamente do seu sentimento após a separação do marido, com quem não era casada no papel, mas se relacionou por quatro anos. O rompimento aconteceu há dois anos e, desde então, segundo ela, a sensação é de um 'livramento'. Por Flipar

Reprodução Instagram