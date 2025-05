Flipar As principais jazidas de prata do planeta Ao longo da história, uma das principais jazidas de prata do mundo estava localizada em Água Amarga, na região do Atacama, no Chile. Descoberta no dia 17/10/1811, tornou-se fundamental para os patriotas financiarem a Guerra da Independência do país sul-americano no século XIX. Por Flipar

- Reprodução do Youtube Wolfgang Griem