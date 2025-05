Flipar Armadilha fotográfica flagra cachorros-vinagre no Norte do Brasil; conheça a espécie Uma matilha de cachorros-vinagre foi flagrada pela primeira vez no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, em 2024. Câmeras fotográficas registraram os animais passando entre as árvores. Por Flipar

Foto: Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque