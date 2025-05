Flipar Pesquisa revela 6 descendentes vivos da família de Leonardo da Vinci Após 30 anos pesquisa genealógica, uma equipe internacional chamada Leonardo DNA Project lançou o livro 'Genìa Da Vinci. Genealogy and Genetics for Leonardo's DNA' , com revelações sobre a árvore genealógica do gênio renascentista, que remonta a 1331. Por Flipar

Imagem gerada por i.a