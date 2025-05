Flipar Fãs no agito: Nicholas Hoult vem ao Brasil para divulgar 'Superman' Os fãs de Nicholas Hoult se animaram ao saber que o astro virá ao Brasil para a divulgação do novo 'Superman'. Ele faz parte do elenco e estará acompanhado de colegas e do diretor. O grupo desembarca no Rio de Janeiro no dia 23 de junho. Por Flipar

Montclair Film - wikimedia commons