Flipar David Harbour: veja a trajetória do ator de ‘Stranger Things’ e ‘Thunderbolts*’ David Harbour, que recentemente completou 50 anos, ganhou fama com a série “Stranger Things” e destaca-se atualmente em “Thunderbolts*”. Confira a seguir a trajetória do ator. Por Flipar

Reprodução do Instagram @dkharbour