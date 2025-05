Flipar As presas que se cuidem: veja as aves com os maiores bicos do mundo Pelicano-branco – 47 cm - Regiões costeiras e interiores do Hemisfério Norte; Bico com bolsa que ajuda a capturar peixes. Expectativa de vida: 10 a 25 anos Por Flipar

Imagem de Steve Bidmead por Pixabay