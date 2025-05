Flipar Animais que podem ser extintos na terra, no ar e no mar do Brasil Uma das maravilhas do Brasil é a imensa quantidade de espécies de animais no país. Porém, algumas delas correm sérios riscos de extinção. Recentemente , pássaros trinca-ferros resgatados foram soltos na floresta, após serem vítimas de tráfico (um dos males que afetam a fauna no país). Veja outros bichos que correm o risco de desaparecer. Por Flipar

reprodução