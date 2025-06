Flipar Frutas brasileiras estão no Top-10 das melhores do mundo A enciclopédia gastronômica TasteAtlas elaborou recentemente uma lista com as melhores frutas do planeta. Os votos foram dos leitores. Entre elas, está uma brasileira que conquistou o mundo. Trata-se da jabuticaba, originária da região da Mata Atlântica. Por Flipar

Divulgação/ Prefeitura de Sabará MG