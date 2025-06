Flipar Junho é mês de celebração nas Ilhas Seychelles; Oceano Índico tem arquipélagos paradisíacos No mês de junho (dia 29) arquipélago de Seychelles, na África, comemora a conquista de sua independência do Reino Unido. Foi em 1976. É um dos lugares mais bonitos do mundo. Por Flipar

Flickr tomi Sz