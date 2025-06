Flipar Divulgada a primeira foto de Johnny Depp no seu retorno a Hollywood A primeira imagem de divulgação foi liberada do ator Johnny Depp no filme que marca o seu retorno a Hollywood. Depp está no elenco de 'Day Drinker', do diretor Marc Webb. O ator contracena com Penélope Cruz. E ainda não há data para o lançamento. Por Flipar

