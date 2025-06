Flipar Alimentos que ajudam no bom funcionamento do intestino; uma lista com dicas Ao longo da vida, os indivíduos devem buscar uma alimentação saudável para ter equilíbrio. Assim, o consumo adequado de fibras também é parte fundamental de uma dieta adequada, nunca se esquecendo de beber água para melhorar o funcionamento do intestino. Por Flipar

Divulgação