Flipar Comércio internacional: saiba o que o Brasil mais importou e exportou em 2024 O Brasil encerrou 2024 com um superávit comercial de US$ 74,6 bilhões, resultado de exportações totais de US$ 337 bilhões e importações de US$ 262,5 bilhões. Por Flipar

Engin Akyurt/Pixabay