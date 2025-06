Flipar Praias tranquilas atraem famílias em diversas partes do mundo As praias mansas são verdadeiros refúgios para quem busca tranquilidade e segurança à beira-mar. Com poucas ou nenhuma onda, elas proporcionam um ambiente mais seguro para banho e costumam oferecer uma paisagem serena e relaxante. Por Flipar

Flickr TheCoolKoala