Flipar Foto deslumbrante do Cristo Redentor vence prêmio de fotografia O fotógrafo Donatas Dabravolskas recebeu o prêmio máximo do concurso Wiki Loves Monuments com um take do Cristo Redentor diante de um tapete de nuvens e o sol brilhando ao fundo. Por Flipar

Foto: Donatas Dabravolskas via Wiki Loves Monuments