Flipar Arraial do Cabo tem a praia mais preservada do país Conhecida como o 'Caribe brasileiro', Arraial do Cabo é um dos destinos mais impressionantes do litoral fluminense. Entre suas inúmeras atrações naturais, a Praia do Farol se destaca como um verdadeiro tesouro. Por Flipar

Reprodução do Youtube Guilherme Spengler