Flipar Cidades da ficção: só existem em filmes, séries, livros e animações Um dos elementos de toda narrativa, seja clássica ou moderna, é o espaço em que as cenas acontecem. Com isso, uma das belezas do cinema, séries, livros e Hqs são as cidades fictícias, criadas justamente para dar um pano de fundo às histórias fantásticas. Por Flipar

vagueonthehow/Wikimédia Commons