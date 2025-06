Flipar Dia dos Namorados: tem lugar até com festa em dose dupla No Brasil e em outras partes do mundo o Dia dos Namorados é celebrado em 12 de junho. Mas há outros lugares em que a celebração cai no dia 14 de fevereiro. E ainda existe um lugar com dia dos namorados em dose dupla. Veja curiosidades da datas Por Flipar

Imagem gerada por i.a