Flipar Para muitos, foi milagre: a história dos 33 mineiros que ficaram soterrados no Chile Há 14 anos, no dia 5/8/2010, 33 mineiros ficaram presos nas profundezas de uma mina de ouro e cobre no Chile. E o acidente se tornou um dos mais incríveis casos de sobrevivência do mundo. Por Flipar

Sebastián Medina M - Flickr