Flipar História do Coringa: da carta do baralho ao arqui-inimigo do Batman O Coringa, também conhecido como 'joker' em inglês, é uma carta especial do baralho que assume um papel único em jogos de cartas. Você, querido leitor, certamente já se deparou com a carta ao jogar partidas como 'Buraco/Canastra' ou 'Pontinho'. Por Flipar

Imagem de PDPics por Pixabay