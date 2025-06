Pesquisadores descobrem 'Lagoas de micróbios' em deserto da Argentina

Muitos confundem Puna do Atacama com o próprio Deserto do Atacama. Ambos ficam na mesma latitude, mas são áreas distintas. O Deserto do Atacama, no Chile, é o mais seco do mundo. Fica 2.240 metros acima do nível do mar e as correntes de vento marítimas do Oceano Pacífico não o alcançam. Nunca chove.