Ivan Lins: cantor chega aos 80 anos com turnê comemorativa e canções inéditas

Além disso, Ivan Lins prepara um álbum batizado de “Sambas de Botequim”, onde faz releituras de sambas do seu repertório com a participação de grandes nomes do gênero, como Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Diogo Nogueira e Mar’nália. A previsão é de que o disco seja lançado no início de 2026.