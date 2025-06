Flipar Conheça a dupla de intérpretes que irá substituir Neguinho da Beija-Flor A Beija-Flor de Nilópolis anunciou os novos intérpretes que substituirão Neguinho da Beija-Flor, ícone com 50 anos de agremiação, a partir do Carnaval 2026. Tratam-se de Jéssica Martin e Nino do Milênio, que venceram o reality A Voz do Carnaval. Por Flipar

Divulgação/Beija-Flor