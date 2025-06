Flipar Países com monarquia na Europa, além do Reino Unido Quando se fala em monarquia, a inglesa costuma ser lembrada imediatamente, como uma referência de popularidade. Afinal, os assuntos da Realeza Britânica sempre tiveram repercussão mundial. Mas na Europa existem outros países que também são regidos por monarcas. Veja uma a uma quais são as monarquias europeias. Por Flipar

Carfax2 wikimedia commons