Flipar Pra quem não viu: Agentes confundem píton com jiboia e soltam cobra invasora em floresta carioca Você soube que agentes da Defesa Civil do Rio de Janeiro confundiram uma cobra píton com uma jiboia e soltaram a fera na Floresta da Tijuca? A denúncia do biólogo Henrique, especializado em cobras, mostrou como a semelhança entre serpentes exige conhecimento antes de qualquer atitude. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Por Flipar