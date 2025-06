Ranking de força dos poderosos mutantes da saga X-Men

1° lugar: Jean Grey - O primeiro lugar fica por conta de Jean Grey. Ela ocupa esse posto por ter uma telepatia mais poderosa do que a de Emma Frost e até mesmo do Professor X! Isso faz com que ela consiga ler mentes, rastrear o adversário a centena de quilômetros, causar dor na mente do oponente, paralisar fisicamente e tantas outras habilidades que poucos mutantes conseguem ter a chance de suportar.