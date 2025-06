Flipar Na Lapônia, é 'Natal' o ano inteiro; conheça a terra do Papai Noel Você sabia que Papai Noel mora na Finlândia? Pela tradição popular, a terra do “Bom Velhinho” fica no norte do país escandinavo, em uma região chamada Lapônia. Por Flipar

Reprodução/Youtube Santatelevision