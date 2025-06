Flipar Cabo Canaveral e Estação Espacial: história viva da exploração do Universo O dia 24/7/ 2025 vai marcar o 75º aniversário do início das operações de uma das estações espaciais mais importantes dos EUA, a Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral. Relembre a importância do local! Por Flipar

wikimedia commons/Carl Albert Research and Studies Center