Flipar Ambientalistas fazem registro de espécie rara: o elefante-fantasma do Senegal O grupo de conservação Panthera e a Direção de Parques Nacionais do Senegal conseguiu filmar um animal raro: o elefante-fantasma. Ele foi visto nas savanas do Parque Nacional Niokolo-Koba. Por Flipar

Divulgação Panthera & Senegal’s National Parks Directorate