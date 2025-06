Relembre romances marcantes da história do BBB

A cunhã-poranga do Boi Garantido Isabelle Nogueira, no Festival Folclórico de Parintins, e o gaúcho Matteus Amaral se envolveram na reta final do BBB24, já que antes ele teve um affair com Deniziane. Além disso, foram finalistas ao lado do campeão Davi Brito. No entanto, o romance teve fim em 2025.