Flipar Ator morre dormindo e reduz lista dos nonagenários do cinema e da TV A morte do ator Jack Betts , aoa 96 anos, no dia 19/6, reduziu a liata de famosos que ainda estao vivos após os 90 anos de idade. Um sobrinho do ator revelou à revista Variety que Betts morreu dormindo, em Los Osos, na Califórnia. Por Flipar

Angela George wikimedia commons