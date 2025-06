Flipar 'Retratistas do Morro': chega ao Rio exposição que traz perspectiva histórica de comunidade mineira Está em cartaz no MAR - Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá - a exposição 'Retratistas do Morro'. Ela foi aberta 14/06 com o lançamento do livro “Retratistas do Morro”, finalista do prêmio Jabuti, com sessão de autógrafos dos autores. Por Flipar

Reprodução/Instagram @retratistasdomorro