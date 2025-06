Flipar Acima dos lobos? Como garças encontraram refúgio no lugar mais improvável No alto das árvores do Zoológico Lincoln Park, em Chicago (EUA), uma cena curiosa surpreende os visitantes mais atentos. Ali, acima do recinto dos lobos-vermelhos, centenas de garças-noturnas de coroa preta encontraram um local ideal para se reproduzir. Por Flipar

Reprodução/redes sociais