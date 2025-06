Flipar Kananaskis: conheça região do Canadá que protegeu líderes do G7 de ‘ataques de ursos’ Nos dias 16 e 17 de junho, a região de Kananaskis, no Canadá, abrigou a 51ª cúpula do G7 - grupo dos sete países mais desenvolvidos do mundo. Por Flipar

Freddie Everett)/Wikimédia Commons