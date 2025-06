Flipar Todos estão mortos: Corpo de fotógrafo brasileiro é achado com colegas peruanos na montanha Após quase um mês do desaparecimento, o montanhista brasileiro Edson Vandeira, de 36 anos, foi localizado no dia 22/6 no Nevado Artesonraju, no Peru. Ele morreu durante uma escalada. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Por Flipar

Reprodução/Redes Sociais