Flipar Especialistas descobrem rosto oculto de mulher em obra de Pablo Picasso O retrato de uma mulher misteriosa foi identificado em um quadro do espanhol Pablo Picasso. Com o uso de uma tecnologia moderna com infravermelho, pesquisadores do Courtauld Institute of Art, da Grã-Bretanha descobriram a figura na obra “Retrato de Mateu Fernández de Soto”. Por Flipar

Divulgação/Courtauld Institute of Art