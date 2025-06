Músico tem enfarte em show na Inglaterra e fica em coma induzido

Sérgio Reis - O cantor paulista, um dos maiores no gênero sertanejo, passou mal durante um show na cidade de Três Marias, em Minas Gerais. O cantor 'apagou', caiu do palco, bateu com as costas em uma caixa de som e foi prontamemnte amparado pelo público com fratura nas costelas e também lesões no ombro.