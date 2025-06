Flipar Ninho de ave ameaçada de extinção é encontrado com ovos azuis Pesquisadores australianos encontraram recentemente um ninho com nove ovos azul-turquesa de emu costeiro em uma floresta estadual no estado de Nova Gales do Sul, no sudoeste do país. A espécie é considerada ameaçada de extinção, o que torna a descoberta um ótimo sinal para os biólogos que tentam preservar esses animais. Por Flipar

Divulgação/NSW Government