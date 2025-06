Flipar Aumenta o número de leopardos na maior área de conservação do planeta Animais como búfalos, elefantes, leões, rinocerontes e leopardos se destacaram ao longo dos anos como os 'Grande Cinco'. Porém, com o passar do tempo, foram ameaçados de extinção. Os Panthera pardus, por sua vez, convivem com uma configuração diferente na Zâmbia. Por Flipar

Imagem de Nicola Stockton por Pixabay