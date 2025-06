Flipar No coração do trópico, Venezuela perde geleira; veja as que existem na América do Sul As mudanças climáticas afetaram diretamente a última geleira da Venezuela. Um único pequeno pedaço de gelo restou na rocha. São os últimos vestígios da geleira La Corona, localizada no Pico Humboldt. Por Flipar

Reprodução X @RFI_Br