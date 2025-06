Flipar Mais um turista cai no Monte Rinjani, onde brasileira Juliana Marins morreu na Indonésia Mais um acidente ocorreu no Monte Rinjani, na Indonésia, onde a brasileira Juliana Marins morreu após uma queda no penhasco. Desta vez, um turista malaio ficou ferido após cair cerca de 200 metros A informação foi confirmada pela administração do parque em Lombok. Por Flipar

Toni Wöhrl and Sang Cai - wikimedia commons